Pablo Marì è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. La compagine saudita ha ufficializzato l'arrivo dalla Fiorentina del difensore spagnolo, chiamato a rinforzare il reparto arretrato dei biancoblu dopo l'opposizione da parte dell'Inter di fronte alle richieste per Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Marì aveva lasciato nelle scorse ore il ritiro viola, pronto a volare in Arabia Saudita. La formula comunicata dall'Al-Hilal prevede un contratto di sei mesi e la possibilità di rinnovo per un anno.