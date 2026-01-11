L'Inter vincerà il big match della 20esima giornata contro il Napoli di misura, secondo Riccardo Trevisani: "Finisce 1-0 con gol di Calhanoglu", il pronostico del giornalista per Sportmediaset. L'eventuale successo dei nerazzurri, tuttavia, non metterà la parola fine sulla corsa scudetto: "Il campionato è lunghissimo, in mezzo ci saranno anche le altre competizioni. Dico che, a oggi, i nerazzurri hanno il 50% di possibilità di vincerlo, mentre Napoli e Milano le metto al 25%", le parole di Trevisani.