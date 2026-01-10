Ottima prestazione per l'Inter U23, che vince contro la Pro Patria 1-2. I nerazzurri trovano i due gol vittoria nel primo tempo, entrambi a firma Nino La Gumina. Il primo è un gioiello: dopo 4' l'attaccante si coordina da posizione defilata e calcia al volo di sinistro, trovando l'angolino. Al 27' poi il raddoppio su rigore concesso per un fallo di mano dopo FVS: vantaggio di due gol meritato.

Nella ripresa la squadra di Vecchi concede pochissimo per quaranta minuti, poi Melgrati fa e disfa: prima salva su Ganz, poi esce a vuoto nel recupero e Desogus riapre la partita. Non basta per i bustocchi: l'Inter U23 torna a vincere, meritatamente, dopo quasi due mesi. Allo Speroni finisce 1-2.

IL TABELLINO

PRO PATRIA-INTER U23 1-2

Marcatori: La Gumina (4', 27' R), Desogus (90'+1)

PRO PATRIA (3-4-3): Rovida; Mora, Masi (dal 64' Desogus), Aliata; Travaglini, Ferri, Schirò, Orfei (dal 77' Dimarco); Giudici (dal 77' Ganz), Mastroianni (dal 70' Udoh), Citterio (dal 46' Renelus).

A disposizione: Gnonto, Zamarian, Reggiori, Viti, Schiavone, Auci, Ricordi, Motolese

Allenatore: Francesco Bolzoni

Ammoniti: Mastroianni (43'), Schirò (56')

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kamaté (dal 76' Berenbruch), Fiordilino, Kaczmarski (dal 76' Bovo), Cocchi (dal 64' David), Lavelli (dal 64' Spinaccé), La Gumina (dal 88' Topalovic).

A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Agbonifo, Stante, Zouin, Iddrissou

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammoniti: Alexiou (20'), Kamaté (56')

Arbitro: G. Rossini (sez. di Torino)

Assistenti: A. Recupero (sez. di Lecce), A. Galluzzo (sez. di Locri)

Quarto ufficiale: J.R. Tona Mbei (sez. di Cuneo)

Operatore FVS: F.Mezzalira (sez. di Varese)

RIVIVI IL LIVE

19.26 - Rossini fischia tre volte: l'Inter U23 vince a Busto, Pro Patria battuta 1-2, decisivi due gol di La Gumina.

90'+3 - Desogus cerca il pari. Grande slalom in campo aperto e tiro da fuori: palla a lato, non di molto.

IL GOL - Punizione dalla sinistra battuta a rientrare. Melgrati esce a vuoto e non si capisce con Cinquegrano, la palla sfila sul secondo palo. Re Cecconi si perde alle spalle Desogus che a porta vuota fa 1-2. Brutto modo e brutto momento per subire l'1-2.

90'+2 - Gol della Pro Patria: Desogus fa 1-2.

90' - Cinque minuti di recupero concessi da Rossini.

89' - Bolzoni si gioca il FVS per un contrasto aereo: non sembra però ci siano gli estremi per il rosso.

88' - Esce La Gumina, dentro Topalovic: 3-4-2-1 con Berenbruch e lo sloveno dietro a Spinaccé per Vecchi.

86' - Melgrati, paratona! Grande intervento su Ganz. Renelus arriva sul fondo e crossa rasoterra. Ganz è il più veloce sulla palla messa dal compagno e gira in porta. Conclusione rasoterra parata alla grande da Melgrati, rapidissimo a distendersi.

83' - La Pro Patria prova ad alzare i ritmi ma i tanti errori tecnici impediscono alla squadra di creare grandi occasioni.

79' - Re Cecconi sfiora il gol di testa: Rovida si rifugia in angolo. La conclusione aerea non aveva grande potenza, ma la traiettoria ha rischiato di beffare il portiere di casa.

77' - Anche Bolzoni finisce i cambi: esce Orfei per Dimarco, esce anche Giudici per Ganz.

76' - Berenbruch e Bovo le mosse di Vecchi: i due entrano in campo per Kaczmarski e Kamaté.

70' - Bolzoni toglie Mastroianni, entra Udoh.

64' - Cambi da entrambe le parti. Per l'Inter escono Lavelli e Cocchi, dentro Spinaccé e David: non cambia nulla tatticamente. Per la Pro Patria fuori Masi per Desogus.

62' - Corner per l'Inter U23: allontana la difesa e poi Fiordilino calcia da fuori. Tiro altissimo.

56' - Scintille tra Schirò e Kamaté: trattenuta del primo e sbracciata del secondo. Ammoniti entrambi.

51' - Kamaté calcia da fuori con il suo mancino: palla sopra la traversa e non di poco.

46' - Prima parata per Melgrati. Mastroianni sfugge alla marcatura di Prestia e calcia al volo: respinge il portiere nerazzurro.

18.35 - Inizia la ripresa: primo pallone per la Pro Patria.

18.34 - Squadre in campo con una novità per la Pro Patria: entra Renelus, esce Citterio.

18.20 - Buonissimo primo tempo dell'Inter U23. I nerazzurri sono avanti 0-2 grazie alla doppietta di La Gumina, che ha subito sbloccato la gara con un gran gol al volo di sinistro. La prima mezz'ora ha visto i nerazzurri dominare, con il rigore dell'attaccante siciliano a coronare la prestazione dei ragazzi di Vecchi. Al 31' Lavelli ha sprecato la ghiottissima chance per chiudere la partita. Nel finale la Pro Patria ha avuto una reazione d'orgoglio, con l'Inter che ha concesso una grande occasione a Orfei, poco lucido sottoporta. Doppio vantaggio comunque meritato.

18.19 - Finisce qui il primo tempo: Inter U23 avanti 0-2.

45'+2 - Occasione gigantesca per la Pro Patria. Orfei viene servito da Citterio alle spalle di Cinquegrano con una grande palla. L'esterno bustocco calcia malissimo, con il sinistro, piede non suo, da solo davanti a Melgrati. La palla non esce nemmeno dal campo.

45'+1 - Tre minuti di recupero.

45' - Non c'è niente per Rossini.

43' - Mischia confusa in area di rigore dell'Inter U23. Bolzoni si gioca la carta FVS, intanto viene ammonito Mastroianni per proteste.

42' - Cocchi salva tutto su Mora: scivolata provvidenziale per evitare che il giocatore avversario riceva dopo un bell'inserimento. Ora l'Inter U23 deve resistere a una Pro Patria che sta spingendo forte.

41' - Controbalzo di Schirò da fuori area: palla che sibila a lato del palo alla sinistra di Melgrati.

37' - La Pro Patria cerca di alzare il baricentro. Bravo Prestia a respingere il colpo di testa di Mastroianni su cross di Giudici.

31' - Inter U23 vicinissima allo 0-3 con Lavelli! L'attaccante sfonda di forza su Ferri e Aliata e si invola a tu per tu con Rovida. Un passo di troppo per il 'Pocho' che arriva troppo sotto al portiere in uscita. Bravo comunque l'estremo difensore bustocco a salvare il tris.

IL GOL - La Gumina incrocia rasoterra, palla a fil di palo. Nulla può Rovida, che aveva comunque intuito la direzione del tiro. Doppietta per l'attaccante classe 1996, proprio come all'andata.

27' - GOOOOOLLLL DELL'INTER! LA GUMINA FA 0-2!

26' - Rigore per l'Inter U23! C'è il tocco di mano, Mora ha toccato con il braccio mentre tentava di marcare Prestia.

23' - FVS al lavoro dopo una chiamata di Vecchi. L'allenatore nerazzurro ritiene ci sia stato un tocco di mano in area su un corner battuto da Cocchi e poi bloccato da Rovida.

20' - Ammonito Alexiou: intervento in ritardo su Cittero. Poi l'azione è proseguita senza creare grattacapi all'Inter, quando la palla è uscita però Rossini ha estratto il cartellino giallo.

17' - Prima occasione per la Pro Patria. Orfei crossa su punizione dalla fascia sinistra: impatta di testa Aliata, che però non trova la porta.

14' - Altro cross, stavolta di Kaczmarski dal centrodestra. Travaglini appoggia di testa a Rovida, palleggio comunque convincente dell'Inter U23.

11' - Arriva ancora al cross l'Inter. Cocchi mette in mezzo, si rifugia in corner la difesa di casa.

6' - Ha iniziato benissimo la squadra di Vecchi, che ancora arriva al cross con Cinquegrano. Tentativo sbilenco, complice un rimbalzo difficile da leggere dovuto a un terreno di gioco non in perfette condizioni.

IL GOL - Situazione di corner. La difesa bustocca fa buona guardia e allontana il primo cross, Kaczmarski rimette in mezzo di testa dal limite. Prestia spizza ancora di testa e prolunga. Da posizione defilata sulla sinistra calcia al volo La Gumina: gol bellissimo e Inter U23 avanti 0-1.

4' - GOOOOOOOLLLLL DELL'INTER U23! LA GUMINA! La sblocca lui!

17.31 - Inizia la sfida dello Speroni!

17.28 - Squadre in campo: Inter U23 in terza maglia, grigio-arancione, Pro Patria con il tradizionale completo a strisce orizzontali biancoblù.

Prima trasferta del girone di ritorno per l'Inter U23, impegnata oggi alle 17.30 sul campo della Pro Patria, a Busto Arsizio. I nerazzurri attraversano un periodo piuttosto complicato e non vincono da sei partite in campionato. Contro i bustocchi l'occasione di sbloccarsi e trovare la prima gioia del nuovo anno solare. D'altro canto, ovviamente, i ragazzi di Francesco Bolzoni vorranno mettere i bastoni tra le ruote a Prestia e compagni. Anche per la squadra di casa, infatti, la vittoria manca da diverse partite, cinque per l'esattezza. Ecco intanto le scelte dei due allenatori.