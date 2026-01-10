Ottima prestazione per l'Inter U23, che vince contro la Pro Patria 1-2. I nerazzurri trovano i due gol vittoria nel primo tempo, entrambi a firma Nino La Gumina. Il primo è un gioiello: dopo 4' l'attaccante si coordina da posizione defilata e calcia al volo di sinistro, trovando l'angolino. Al 27' poi il raddoppio su rigore concesso per un fallo di mano dopo FVS: vantaggio di due gol meritato.
Nella ripresa la squadra di Vecchi concede pochissimo per quaranta minuti, poi Melgrati fa e disfa: prima salva su Ganz, poi esce a vuoto nel recupero e Desogus riapre la partita. Non basta per i bustocchi: l'Inter U23 torna a vincere, meritatamente, dopo quasi due mesi. Allo Speroni finisce 1-2.
---------------------------------
IL TABELLINO
PRO PATRIA-INTER U23 1-2
Marcatori: La Gumina (4', 27' R), Desogus (90'+1)
PRO PATRIA (3-4-3): Rovida; Mora, Masi (dal 64' Desogus), Aliata; Travaglini, Ferri, Schirò, Orfei (dal 77' Dimarco); Giudici (dal 77' Ganz), Mastroianni (dal 70' Udoh), Citterio (dal 46' Renelus).
A disposizione: Gnonto, Zamarian, Reggiori, Viti, Schiavone, Auci, Ricordi, Motolese
Allenatore: Francesco Bolzoni
Ammoniti: Mastroianni (43'), Schirò (56')
INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kamaté (dal 76' Berenbruch), Fiordilino, Kaczmarski (dal 76' Bovo), Cocchi (dal 64' David), Lavelli (dal 64' Spinaccé), La Gumina (dal 88' Topalovic).
A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Agbonifo, Stante, Zouin, Iddrissou
Allenatore: Stefano Vecchi
Ammoniti: Alexiou (20'), Kamaté (56')
Arbitro: G. Rossini (sez. di Torino)
Assistenti: A. Recupero (sez. di Lecce), A. Galluzzo (sez. di Locri)
Quarto ufficiale: J.R. Tona Mbei (sez. di Cuneo)
Operatore FVS: F.Mezzalira (sez. di Varese)
----------------------------------
RIVIVI IL LIVE
19.26 - Rossini fischia tre volte: l'Inter U23 vince a Busto, Pro Patria battuta 1-2, decisivi due gol di La Gumina.
90'+3 - Desogus cerca il pari. Grande slalom in campo aperto e tiro da fuori: palla a lato, non di molto.
IL GOL - Punizione dalla sinistra battuta a rientrare. Melgrati esce a vuoto e non si capisce con Cinquegrano, la palla sfila sul secondo palo. Re Cecconi si perde alle spalle Desogus che a porta vuota fa 1-2. Brutto modo e brutto momento per subire l'1-2.
90'+2 - Gol della Pro Patria: Desogus fa 1-2.
90' - Cinque minuti di recupero concessi da Rossini.
89' - Bolzoni si gioca il FVS per un contrasto aereo: non sembra però ci siano gli estremi per il rosso.
88' - Esce La Gumina, dentro Topalovic: 3-4-2-1 con Berenbruch e lo sloveno dietro a Spinaccé per Vecchi.
86' - Melgrati, paratona! Grande intervento su Ganz. Renelus arriva sul fondo e crossa rasoterra. Ganz è il più veloce sulla palla messa dal compagno e gira in porta. Conclusione rasoterra parata alla grande da Melgrati, rapidissimo a distendersi.
83' - La Pro Patria prova ad alzare i ritmi ma i tanti errori tecnici impediscono alla squadra di creare grandi occasioni.
79' - Re Cecconi sfiora il gol di testa: Rovida si rifugia in angolo. La conclusione aerea non aveva grande potenza, ma la traiettoria ha rischiato di beffare il portiere di casa.
77' - Anche Bolzoni finisce i cambi: esce Orfei per Dimarco, esce anche Giudici per Ganz.
76' - Berenbruch e Bovo le mosse di Vecchi: i due entrano in campo per Kaczmarski e Kamaté.
70' - Bolzoni toglie Mastroianni, entra Udoh.
64' - Cambi da entrambe le parti. Per l'Inter escono Lavelli e Cocchi, dentro Spinaccé e David: non cambia nulla tatticamente. Per la Pro Patria fuori Masi per Desogus.
62' - Corner per l'Inter U23: allontana la difesa e poi Fiordilino calcia da fuori. Tiro altissimo.
56' - Scintille tra Schirò e Kamaté: trattenuta del primo e sbracciata del secondo. Ammoniti entrambi.
51' - Kamaté calcia da fuori con il suo mancino: palla sopra la traversa e non di poco.
46' - Prima parata per Melgrati. Mastroianni sfugge alla marcatura di Prestia e calcia al volo: respinge il portiere nerazzurro.
18.35 - Inizia la ripresa: primo pallone per la Pro Patria.
18.34 - Squadre in campo con una novità per la Pro Patria: entra Renelus, esce Citterio.
18.20 - Buonissimo primo tempo dell'Inter U23. I nerazzurri sono avanti 0-2 grazie alla doppietta di La Gumina, che ha subito sbloccato la gara con un gran gol al volo di sinistro. La prima mezz'ora ha visto i nerazzurri dominare, con il rigore dell'attaccante siciliano a coronare la prestazione dei ragazzi di Vecchi. Al 31' Lavelli ha sprecato la ghiottissima chance per chiudere la partita. Nel finale la Pro Patria ha avuto una reazione d'orgoglio, con l'Inter che ha concesso una grande occasione a Orfei, poco lucido sottoporta. Doppio vantaggio comunque meritato.
18.19 - Finisce qui il primo tempo: Inter U23 avanti 0-2.
45'+2 - Occasione gigantesca per la Pro Patria. Orfei viene servito da Citterio alle spalle di Cinquegrano con una grande palla. L'esterno bustocco calcia malissimo, con il sinistro, piede non suo, da solo davanti a Melgrati. La palla non esce nemmeno dal campo.
45'+1 - Tre minuti di recupero.
45' - Non c'è niente per Rossini.
43' - Mischia confusa in area di rigore dell'Inter U23. Bolzoni si gioca la carta FVS, intanto viene ammonito Mastroianni per proteste.
42' - Cocchi salva tutto su Mora: scivolata provvidenziale per evitare che il giocatore avversario riceva dopo un bell'inserimento. Ora l'Inter U23 deve resistere a una Pro Patria che sta spingendo forte.
41' - Controbalzo di Schirò da fuori area: palla che sibila a lato del palo alla sinistra di Melgrati.
37' - La Pro Patria cerca di alzare il baricentro. Bravo Prestia a respingere il colpo di testa di Mastroianni su cross di Giudici.
31' - Inter U23 vicinissima allo 0-3 con Lavelli! L'attaccante sfonda di forza su Ferri e Aliata e si invola a tu per tu con Rovida. Un passo di troppo per il 'Pocho' che arriva troppo sotto al portiere in uscita. Bravo comunque l'estremo difensore bustocco a salvare il tris.
IL GOL - La Gumina incrocia rasoterra, palla a fil di palo. Nulla può Rovida, che aveva comunque intuito la direzione del tiro. Doppietta per l'attaccante classe 1996, proprio come all'andata.
27' - GOOOOOLLLL DELL'INTER! LA GUMINA FA 0-2!
26' - Rigore per l'Inter U23! C'è il tocco di mano, Mora ha toccato con il braccio mentre tentava di marcare Prestia.
23' - FVS al lavoro dopo una chiamata di Vecchi. L'allenatore nerazzurro ritiene ci sia stato un tocco di mano in area su un corner battuto da Cocchi e poi bloccato da Rovida.
20' - Ammonito Alexiou: intervento in ritardo su Cittero. Poi l'azione è proseguita senza creare grattacapi all'Inter, quando la palla è uscita però Rossini ha estratto il cartellino giallo.
17' - Prima occasione per la Pro Patria. Orfei crossa su punizione dalla fascia sinistra: impatta di testa Aliata, che però non trova la porta.
14' - Altro cross, stavolta di Kaczmarski dal centrodestra. Travaglini appoggia di testa a Rovida, palleggio comunque convincente dell'Inter U23.
11' - Arriva ancora al cross l'Inter. Cocchi mette in mezzo, si rifugia in corner la difesa di casa.
6' - Ha iniziato benissimo la squadra di Vecchi, che ancora arriva al cross con Cinquegrano. Tentativo sbilenco, complice un rimbalzo difficile da leggere dovuto a un terreno di gioco non in perfette condizioni.
IL GOL - Situazione di corner. La difesa bustocca fa buona guardia e allontana il primo cross, Kaczmarski rimette in mezzo di testa dal limite. Prestia spizza ancora di testa e prolunga. Da posizione defilata sulla sinistra calcia al volo La Gumina: gol bellissimo e Inter U23 avanti 0-1.
4' - GOOOOOOOLLLLL DELL'INTER U23! LA GUMINA! La sblocca lui!
17.31 - Inizia la sfida dello Speroni!
17.28 - Squadre in campo: Inter U23 in terza maglia, grigio-arancione, Pro Patria con il tradizionale completo a strisce orizzontali biancoblù.
Prima trasferta del girone di ritorno per l'Inter U23, impegnata oggi alle 17.30 sul campo della Pro Patria, a Busto Arsizio. I nerazzurri attraversano un periodo piuttosto complicato e non vincono da sei partite in campionato. Contro i bustocchi l'occasione di sbloccarsi e trovare la prima gioia del nuovo anno solare. D'altro canto, ovviamente, i ragazzi di Francesco Bolzoni vorranno mettere i bastoni tra le ruote a Prestia e compagni. Anche per la squadra di casa, infatti, la vittoria manca da diverse partite, cinque per l'esattezza. Ecco intanto le scelte dei due allenatori.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 20:36 Marino consiglia il Milan: "Con gli acquisti giusti può avvicinarsi allo status dell'Inter"
- 20:30 Cinquegrano in conferenza: "Vorrei essere come Dumfries. L'esperienza in Prima Squadra vale tanto"
- 20:22 Italia U19, Bollini convoca 4 giocatori nerazzurri per la sfida di mercoledì prossimo con la Spagna
- 20:20 Vecchi in conferenza: "Fortunati ad avere La Gumina. Cocchi sta facendo passi da gigante"
- 20:08 Inter-Napoli, fischia Doveri: sarà il terzo precedente stagionale, il primo a San Siro
- 19:55 Koné e Soulé, la Roma liquida la pratica Sassuolo in 180 secondi: finisce 2-0. Gasp al secondo posto
- 19:40 Due volte La Gumina e l'Inter U23 torna a vincere: Pro Patria battuta 1-2, bella partita della squadra di Vecchi
- 19:39 Baggio: "Col VAR sarebbe andata meglio per me. Oggi Maradona farebbe cinque gol a partita"
- 19:25 Dal Canto: "Inter superiore al Napoli, Chivu ha la possibilità di ruotare bene la rosa"
- 19:11 Inter dominante fuori casa: è la squadra di Serie A che ha vinto più partite in trasferta. Meglio solo nel 2019/20
- 18:56 Dodò-Inter non si farà: la Fiorentina chiude a qualsiasi scenario. Retroscena Al Hilal su De Vrij e Acerbi
- 18:43 Dall'Argentina - V. Carboni al Racing Avellaneda in prestito secco, ma ci sono alcune clausole: i dettagli
- 18:29 Breda: "Inter-Napoli possibilità per iniziare l'anno nel migliore dei modi. Nerazzurri solidi, ma con margini importanti"
- 18:15 Bologna, Italiano: "Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti. Ora dobbiamo andare forte di nuovo"
- 18:00 La Russa: "Scudetto, occhio al Milan anche perché ha c..o. Perché l'Inter non ha tenuto Politano?"
- 17:45 Colonia, Schenten: "Giocare contro l'Inter è speciale. Al RheinEnergieStadion sarà una festa"
- 17:31 Inter su Muharemovic, Carnevali frena: "Non se ne andrà a gennaio, lo terremo fino a fine stagione"
- 17:17 La sassata con il Como non si dimentica: Calhanoglu vince il premio eFootball Goal of the Month
- 17:04 Doppio pareggio tra Como-Bologna e Udinese-Pisa. Zaniolo salterà la sfida contro l'Inter per squalifica
- 16:49 Capello: "Inter la più attrezzata in Serie A, un dato lo testimonia. La differenza con le altre c'è ma Allegri..."
- 16:35 Argentina, Scaloni apre a Valentin Carboni: "È un bene che abbia deciso di tornare qui a giocare"
- 16:20 Carnevale: "Il mio Napoli deve stare attento a Lautaro. Conte si lamenta troppo? No, fa il suo"
- 16:06 Romano: "Akanji, la clausola di riscatto a favore dell'Inter c'è e sarà esercitata. Due i fattori collegati"
- 15:52 Qui Napoli - David Neres alza bandiera bianca: l'ex Benfica non sarà disponibile per l'Inter
- 15:39 Elogi e un 'mea culpa': il peggio sembra essere passato, ora Chivu si fida ciecamente di Luis Henrique
- 15:25 Milan, Allegri: "Inter-Napoli? Facciamo la corsa su noi stessi. Il VAR più di tanto non può fare"
- 15:10 La Russa: "Chivu è bravo e sta anche acquisendo esperienza. Più che dubbi, avevo delle curiosità..."
- 14:56 De Rossi: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori del Milan, da quella maglia ti aspetti altri comportamenti"
- 14:42 Felice D'Amico: "Esperienza fantastica coi grandi dell'Inter. Però non meritavo di andare via"
- 14:28 Chivu: "Vogliamo andare a +7, come il Napoli vorrà tornare a -1. Stimo molto Conte, mi tengo stretto Luis Henrique"
- 14:27 Marianella: "Inter-Napoli? I nerazzurri ci arrivano meglio, ma la squadra di Conte è lì e se la giocherà"
- 14:13 Lotito critico verso la classe arbitrale: "Questo sistema non regge più, non è più credibile"
- 14:00 Niente Como-Bologna per Holm: lo svedese idea dell'Inter fuori per sindrome influenzale
- 13:45 Altobelli: "Lautaro è il più forte di tutti, sta vivendo un momento d'oro. E domani sarà 1 fisso"
- 13:30 La Stampa - Marotta pronto a sfoderare un nuovo colpo a zero: l'Inter corteggia Vlahovic
- 13:17 SM - Frattesi si è allenato regolarmente: sarà a disposizione per il Napoli come Diouf e Darmian
- 13:03 Parma, Cuesta: "Con l'Inter abbiamo fatto il massimo ma dovevamo essere più aggressivi"
- 12:48 Da Spillo a Sacchi: ignari oracoli al contrario
- 12:34 Balotelli: "Inter nel mio cuore, se vincesse lo scudetto sarei felice. Chivu è tanta roba, un onore averci giocato"
- 12:20 Genoa, Vitinha: "Inter, Milan e Napoli sono tutte grandi squadre, non so dire qual è la più forte"
- 12:06 Foschi e l'amicizia con Marotta: "Ci siamo conosciuti oltre 40 anni fa. Si vedeva che Beppe avrebbe fatto strada"
- 11:52 Braglia: "Chivu bravissimo nella gestione del gruppo. E su Inter-Napoli credo che..."
- 11:38 L'analisi di Mandorlini: "Napoli è da Scudetto, ma l'Inter è altrettanto forte e diversa dal passato"
- 11:24 GdS - Inter-Napoli, sfida sui bilanci: i nerazzurri ricavano 3 volte di più ma le spese sorridono a DeLa
- 11:10 Benitez: "Chivu arriva meglio di Conte, l'Inter ha ribadito la sua potenza. Ma domani non si deciderà nulla, al massimo..."
- 10:55 La Repubblica - Inter-Napoli è anche Lautaro contro Hojlund: per l'argentino numero mostruosi nelle ultime stagioni
- 10:40 TS - Inter, Molina supera Palestra: è in pole per l'estate. Da non escludere due operazioni 'tampone' a gennaio
- 10:26 TS - Lautaro ritrova Conte: il salentino è stato il secondo allenatore più importante nella carriera del Toro
- 10:12 Matri si sbilancia su Inter-Napoli: "Penso alle assenze di Conte e mi immagino un dominio nerazzurro"
- 09:58 TS - Frattesi resta in uscita dall'Inter. Attenzione all'Al-Hilal di Inzaghi: possibile offerta per De Vrij o Acerbi
- 09:44 TS - Inter, formazione praticamente fatta. Rebus difesa: l'opzione Acerbi non può essere esclusa e priori
- 09:30 CdS - Hojlund contro quattro. Chivu recupera tutti, Dumfries escluso, e ha solo il comodo dell’abbondanza
- 09:15 GdS - Barella re degli assist all'Inter di questa era: meglio di Stankovic e al pari di Recoba
- 09:00 CdS - Zielinski, dal quasi addio alla titolarità dopo aver scalzato Mkhitaryan e Sucic. E domani a San Siro...
- 08:45 CdS - Pepo Martinez out con Napoli e Lecce. Un solo dubbio per Chivu: ballottaggio Bisseck-Acerbi
- 08:30 Pandev: "Inter-Napoli già fondamentale. Inzaghi si basava soltanto sui suoi giocatori, Chivu è diverso"
- 08:15 GdS - Col Napoli occasione per spezzare i tabù: Chivu ha deciso già l'11 da schierare. Un solo dubbio ma...
- 08:00 Parma-Inter, Akanji al comando. Podio anche per Dimarco e Bisseck
- 00:00 Vedi Napoli e poi scappa
- 23:55 Giudice Sportivo Lega Pro, entra in diffida Fiordilino. Terza ammonizione per Vecchi
- 23:50 L'ag. di Caprile: "Fa piacere sapere dell'interesse dell'Inter. Ai tempi del Bari lo seguivano loro e il Benfica"
- 23:42 Sky - Dal nuovo terzino destro alle pretendenti per Frattesi: l'Inter rimane in attesa
- 23:31 Paolillo: "Stimo enormemente Conte e Chivu. Domenica bella sfida anche in panchina"
- 23:16 Ferrara: "Juve da scudetto? I bianconeri sperano in un pari tra Inter e Napoli"
- 23:01 Pro Patria, il tecnico Bolzoni: "Momento amarcord con l'Inter U23? Direi di no. Sono passati tanti anni"
- 22:47 Tifosi del Pisa pronti a invadere Milano per la gara con l'Inter: quasi 3.300 biglietti venduti
- 22:32 L'aneddoto di Gamba: "Alcuni dirigenti dell'Inter volevano rilevare l'Olimpia Milano per farne una succursale del club"
- 22:17 Zambrotta: "Il Milan ha un vantaggio e lotterà per lo scudetto, ma Inter e Napoli sono molto agguerriti"
- 22:03 Lo show di Thuram al gol di Dimarco e la 'profezia' di Chivu a Bonny: la B-Side di Parma-Inter nel 'BordoCam' di DAZN
- 21:49 Sampdoria, Gregucci scherza: "Magari Sebastiano Esposito dopo Salvatore convince anche Pio a venire qui"