La pesante assenza di Neres porta due giocatori a scalare la posizione in campo sul lato destro del campo, dove Di Lorenzo tornerà a tutta fascia e Politano agirà da trequartista. Lo riferisce il Corriere dello Sport, aggiungendo poi che il terzo di difesa dovrebbe invee essere Beukema, appena recuperato dall’infortunio e in vantaggio su Buongiorno. Pronto a tornare dall'inizio anche Spinazzola a sinistra. Confermata la coppia mediana Lobotka-McTominay, mentre sarà Hojlund a guidare l'attacco.