"Questa partita è già fondamentale, soprattutto dopo i risultati dell’ultimo turno". Ne è sicuro Goran Pandev, che alla vigilia della sfida scudetto tra Inter e Napoli, sue ex squadre, è intervenuto al Corriere dello Sport: "Se l'Inter vince, fa un balzo verso il tricolore. I nerazzurri stanno facendo benissimo. Sono una squadra esperta, sanno bene come gestire certe situazioni. Domani sarà una partita molto intensa e il Napoli vorrà sicuramente fare la sua parte per restare attaccato alla vetta. Ma non dimentichiamo il Milan…".

Sarà corsa a tre quindi?

"Il Milan ha campioni che possono risolvere la partita in qualsiasi istante. E poi ha una partita a settimana, un aspetto che non possiamo trascurare. Allegri sa come si vince uno scudetto".

C’è una cosa che l’ha sorpresa finora dell’Inter?

"Conosco bene l’ambiente e i ragazzi, sapevo si sarebbero ripresi dopo l’ultima stagione. Il nuovo allenatore è entrato in punta di piedi e ha portato un metodo nuovo che si sta rivelando vincente".

A cosa si riferisce nello specifico?

"Inzaghi aveva i suoi tredici giocatori e si basava soltanto su quelli. Chivu invece ha un modo molto diverso di vedere il calcio, sta coinvolgendo tutti. Zielinski è l’esempio lampante: ha recuperato un giocatore importante, diventato la vera arma in più. Cristian è stato in grandi spogliatoi, allenato dai migliori, e avverte il dovere di fare affidamento sull’intero gruppo".

In pochi credevano che Chivu fosse all’altezza della situazione.

"Io mi aspettavo questo impatto. Cristian è una persona intelligente e si è circondato delle persone giuste nello staff, lo stanno aiutando tanto. In carriera ha avuto grandi allenatori come Capello e Mourinho, è stato bravo a prendere qualcosa da ognuno di loro".

Il suo modo di comunicare ha colpito tutti.

"Cristian è uno che non piange mai, questo è sempre stato un suo punto di forza. Da allenatore si sta proponendo di cambiare le cattive abitudini di tanti colleghi a livello comunicativo, per questo stupisce molte volte il suo modo di rispondere alle domande".

Il dibattito sulla favorita scudetto è più aperto che mai.

"L’Inter è una grandissima squadra, ma anche il Napoli ha lavorato molto bene negli ultimi anni. Gli azzurri sono già Campioni d’Italia e hanno speso tanti soldi sul mercato, per cui Conte non si deve nascondere: deve puntare a vincere lo scudetto e deve andare avanti in Champions".

Chi prende tra Lautaro e Hojlund oggi?

"Assolutamente Lautaro, il giocatore più forte del campionato, nella fase migliore della sua carriera. Ha esperienza e qualità".



