Nel post partita della sfida contro la Roma, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, che ha fatto il punto sia sul momento della squadra sia sulle voci di mercato, soffermandosi in particolare su Tarik Muharemovic, giovane difensore seguito con attenzione dall’Inter.

Grosso ha chiarito subito il suo approccio alle dinamiche di mercato: “Mercato? Mi focalizzo su quello che posso fare, sui giocatori che ho a disposizione. Spero di recuperare gli indisponibili”. L’allenatore neroverde ha poi sottolineato la consapevolezza del club: “La società sa che il campionato è difficile e che dobbiamo fare le cose per bene, come stiamo provando a fare”.

Inevitabile, però, un passaggio su Muharemovic, uno dei profili più interessanti della rosa: “Lui come altri ha un potenziale alto: ha dei picchi elevati propri dei giocatori che possono diventare forti e che lo diventeranno”, ha spiegato Grosso, evidenziando le qualità del difensore. Allo stesso tempo, il tecnico ha richiamato l’attenzione su ciò che serve per compiere il definitivo salto di qualità: “La differenza la fa la continuità. Ancora concediamo delle pause, ma fa parte del percorso”.