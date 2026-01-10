Tra ricordi del passato e riflessioni sul futuro, Roberto Baggio rilascia una lunga intervista a Forbes Italia nella quale, tra i vari argomenti, tocca anche il capitolo VAR spiegando che ai suoi tempi la tecnologia lo avrebbe aiutato molto: "Sarebbe andata meglio per me. Una volta era un gioco al massacro. Per fortuna oggi ci sono più tutele, prima non sapevamo neanche da dove arrivavano le botte. E poi le barriere non erano mai a 9.15. Fenomeni come Diego Maradona e Sinisa Mihajlovic avrebbero segnato cinque gol a partita".

C'è poi un consiglio per il sistema calcio: "Manca chi fa giocare gli italiani, chi fa esprimere la loro potenzialità. Non è che chi viene da fuori fa la differenza. Senza dargli spazio, sarà sempre più difficile. Lo zoccolo duro di una squadra deve essere un gruppo che gioca insieme da tanti anni, solido". E un consiglio per tutti: "Il successo? È nella semplicità. La gioia è dentro a questo, non si trova mai pace se no".