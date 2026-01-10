Ottima prestazione per Simone Cinquegrano in Pro Patria-Inter U23. Ecco cosa ha detto dopo la partita, in conferenza stampa.

Sull'esperienza da aggregato in Prima Squadra e sul rientro in Under 23

"Stare in Prima Squadra crea un bagaglio importante, per stare con l'Inter vuol dire comunque che devi andare al loro ritmo ed è una bellissima esperienza. Con i miei compagni di Under 23 mi trovo davvero bene, sono molto contento che oggi abbiamo trovato i tre punti e speriamo di continuare così".

Su cosa secondo lui può migliorare

"C'è tanto da migliorare, sono ancora giovane, ho tanto da crescere e ogni giorno per me è una lotta per fare meglio. Ogni giorno bisogna fare ciò che è giusto".

Sulla partita

"Penso di essere tornato con un bagaglio importante e sono contento di essere tornato e aver fatto una prestazione importante. Grazie anche ai miei compagni che mi han messo nelle condizioni di poterlo fare".

Sul paragone con Bellanova e su un modello a cui ispirarsi

"In tanti mi han detto che assomiglio a Bellanova, io però guardo Dumfries. Vorrei essere come lui, vorrei essere un martello come lui, fare gol come lui. Purtroppo adesso non sono riuscito a guardarlo tanto ma spero di diventare come lui e di fare un'ottima carriera, con sacrificio, ma piena di cose bella".