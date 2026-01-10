Lionel Scaloni, commissario tecnico della Nazionale argentina, ha parlato con AFA Estudio del 2026 che attende i campioni del mondo, che vede in agenda la Finalissima contro la Spagna e soprattutto i prossimi Mondiali che si disputeranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Mondiali che rappresentano la grande aspirazione di Valentin Carboni, che in questi giorni ha lasciato l'Inter e l'Italia per accasarsi al Racing Avellaneda, lì dove conta di avere più spazio per potersi giocare le sue carte in ottica convocazione.

E proprio di Carboni parla Scaloni, che si dice contento del fatto che il figlio d'arte abbia deciso di tornare in patria per giocare: "Valentin è sempre nel nostro radar, è positivo che abbia deciso di andarsene dal Genoa, dove giocava pochissimo, e di mettersi in mostra, ora che è nel calcio argentino è ancora meglio perché è più vicino; è un giocatore diverso. Se riuscirà a tornare ai massimi livelli, lo prenderemo in considerazione. Se ha parlato con noi? No".