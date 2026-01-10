Nel corso del suo intervento su RadioTuttoNapoli, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato ampiamente anche della grande sfida di domani sera tra Inter e Napoli: "L'Inter potrebbe dare una mazzata psicologica importante al Napoli in caso di vittoria? Sì, però il Napoli ci ha abituato che quando è in difficoltà dà sempre un colpo di reni e rimonta nella capacità di fare il risultato in maniera incredibile. Quindi il fatto che venga da una mezza battuta d'arresto o una battuta d'arresto col Verona, per me da interista è più preoccupante che se fosse arrivato con una vittoria, perché giocherà con il dente avvelenato".

C'è un calciatore del Napoli che le piace tanto, che prenderebbe nella sua Inter?

"Ce n'è più di uno, sicuramente. Io, ad esempio, non ho mai capito perché non ci siamo tenuti Matteo Politano: era per il tipo di gioco che l'Inter voleva fare. Pensavano che non potesse essere un esterno a tutto campo. E peraltro c'era proprio Antonio Conte in panchina, non lo considerò utile al suo schema. E invece secondo me ce lo dovevamo tenere, per cui io mi riprenderei Politano, dai. E poi invece mi sarei tenuto Lukaku, ma dopo quello che ha fatto con l'Inter è difficile che possa mai tornare"

Corsa a tre per lo Scudetto?

"Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Posso dire una parola elegante, molto elegante? C'ha un culo della Madonna (ride, ndr)... Attenti al Milan perché non ha le coppe, come è capitato l'anno scorso al Napoli. Ha un allenatore che sa fare i propri conti, che è bravo anche lui, Allegri. E ha una squadra... non è vero che è più debole del Napoli e dell'Inter. Ha una squadra con giocatori, per esempio a livello di portiere, ha il portiere più forte. Con un centravanti forte non è secondo a nessuno. Se guardi uno per uno i giocatori, senza dimenticare che ha forse il giocatore che negli ultimi anni è stato un faro del mondo, Modric,, allora credo che anche il Milan ce la possa giocare".