Dopo la rotonda vittoria ottenuta a spese dal Sassuolo, un 4-0 che non ammette repliche, Benito Carbone, allenatore dell'Under 20 nerazzurra, commenta coi cronisti presenti al Konami Youth Development Centre, tra i quali l'inviato di FcInterNews, la prestazione dei suoi ragazzi.

Vittoria importante contro un avversario che forse non meritava questo passivo così ampio.

"Assolutamente no, ho parlato con Emiliano Bigica che conosco da un sacco di tempo. Gli ho fatto i complimenti perché il Sassuolo non merita questa classifica per le prestazioni che ha fatto, per la squadra che è, per come è messa bene in campo, per come attacca forte in avanti. Loro la partita vogliono farla sempre, nel primo tempo siamo andati in difficoltà poi nella ripresa con l'uomo in più abbiamo gestito meglio la palla e concretizzato le buone azioni che abbiamo creato. Anche se abbiamo vinto 4-0 non è stata una partita facile, ma questo risultato deve dare morale per ripartire e tornare a giocare come facevamo prima".

FcIN - Della Mora finalmente ha trovato il gol, la sua esperienza può essere un riferimento per i compagni?

"Gli ho fatto i complimenti per la partita giocata contro la Sampdoria in Coppa, è stata una grande partita a livello collettivo ma lui è stato uno dei migliori. Da lui mi aspetto una prestazione del genere, poi se fa gol sono contento ma se non fa gol e gioca come sta facendo è nella nostra normalità. Lui è affidabilissimo dal punto di vista professionale e umano, sono contento e non ho problemi a dirlo. Sono contento per il gol, ci ha provato 2-3 volte. Oltretutto ieri ha finito uno schema che abbiamo fatto, moralmente si sentiva forte. Bene così".

Finalmente un clean sheet dopo tanto tempo, oltre alla ricerca della costruzione costante e propositiva dal basso.

"Abbiamo concetti ed identità in fase di possesso. Dobbiamo cercare di trovare sempre l'opzione giusta di fronte alla pressione dell'avversario. Tante volte le cose vengono fatte bene a volte meno, ma sono sempre più convinto che la squadra deve continuare così perché abbiamo buone qualità. Dobbiamo continuare a giocare e credere in quello che stiamo facendo. In fase difensiva, avere giocatori che rientrano e giocano come Leonardo Bovo, che è importante, diventa una cosa molto positiva per noi".