"Non c'è una favorita, è una sfida da 50 e 50" dice Cesare Prandelli, raggiunto da La Gazzetta dello Sport per commentare il big match di San Siro: "Inter e Napoli sono gestite dai rispettivi allenatori in modi diversi, ma con lo stesso obiettivo: vincere. Conte entra nell'anima dei giocatori; Chivu sta facendo bene ma possiede ulteriori margini di crescita".

L'ex ct della Nazionale continua poi ad analizzare il lavoro del romeno e non solo: "Non è mai banale e in partita ha letture da allenatore, non da gestore. Chi riuscirà a vincere i duelli in mezzo al campo sposterà l'andamento della gara. Hojlund può essere l'uomo chiave del Napoli: fa reparto, riparte e segna. Rispetto a Bergamo, il bomber danese è migliorato nella difesa della palla: fa salire i compagni con i tempi giusti. L'Inter? Ultimamente la manovra è più veloce, Chivu è riuscito a "togliere" un tocco. Zielinski è in forma e calcia bene con entrambi i piedi, magari troverà il gol dell'ex con una conclusione dal limite".