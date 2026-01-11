La sfida tra Inter e Napoli non sarà la partita con il miglior risultato al botteghino nella storia della Serie A (che resta Inter-Milan di fine novembre). Lo sostiene il Corriere dello Sport mentre assicura che comunque a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: si viaggia spediti verso il sold out "nonostante le temperature rigide con il termometro che andrà sotto lo zero a gara in corso".