Luis Henrique si prepara a giocare la sua decima gara consecutiva da titolare. Il brasiliano, complice anche l'infortunio rimediato da Denzel Dumfries, sta pian piano trovando continuità nello scacchiere tattico di Chivu, ma l'Inter continua a guardarsi intorno sul mercato nonostante la fiducia di Chivu per l'ex OM.

"Il problema è che il suo tour de force è destinato a proseguire - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Chivu ha ammesso di augurarsi di ritrovare Dumfries già a fine febbraio («Ma non sono un medico, è solo la mia speranza»), quindi in anticipo rispetto ai tempi previsti. Significa allora che fino al rientro dell'olandese, Luis Henrique continuerà ad essere spremuto, oppure arriverà un innesto entro la fine di gennaio? C’era l’occasione Cancelo, ma è sfumata. La linea del club è che si possa andare avanti così. La sensazione, però, è che se dovesse spuntare un’altra opportunità, l’Inter farà la sua mossa. E un indizio in questo senso arriva anche dalle parole del tecnico rumeno".