"Macché partita scudetto. Sono solo 90' importanti, non già determinanti". Così il doppio ex Ottavio Bianchi si esprime in merito allo scontro diretto di questa sera a San Siro: "È vero che l'Inter e il Napoli sono le squadre più attrezzate e quelle che hanno sviluppato il gioco migliore. Ma siamo appena a metà campionato. Non ne ricordo uno vinto a gennaio..." ha detto alla Repubblica.
La nuova rivalità al vertice è invece certezza.
"Condivido. È nata una nuova rivalità. Le altre stanno avendo delle difficoltà e ora l'Inter e il Napoli, con il Milan, sembrano decisamente avanti a tutte".
Sfida alla pari o c'è un favorito?
"Le partite in calendario all'inizio dell'anno sono sempre piene incognite, soprattutto per il clima e gli infortuni. Si vedrà in campo chi è più in forma. E nel duello tra Inter e Napoli in prospettiva peseranno molto le Coppe".
Meglio l'organico dell'Inter o quello del Napoli?
"Ho una mia idea, ma sarebbe una risposta da bar. Entrambe sono attrezzate per vincere".
Come mai l'Inter fa fatica negli scontri diretti?
"Spesso le pressioni pesano sulle prestazioni, ma il vero motivo lo sanno solo i diretti interessati".
Chivu è una sorpresa o se lo aspettava già pronto per il grande salto?
"Nessuna sorpresa: aveva già fatto bene nelle scorse stagioni e ha il gran vantaggio d'essere stato un ottimo giocatore. Conosce le dinamiche di un top club".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
