Alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli di Antonio Conte, il difensore dell’Inter Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di DAZN:

“Vogliamo vincere questa partita, che per noi in casa è molto importante - ha esordito lo svizzero, sottolineando il buon momento dei nerazzurri -. È stata una buona settimana per noi: sappiamo che nello scorso turno le altre hanno perso dei punti e noi abbiamo vinto. Vincendo domani possiamo prendere un buon vantaggio”. Il centrale svizzero ha poi ribadito l’importanza dell’identità di squadra: “Dobbiamo essere concentrati un po’ sull’avversario, ma soprattutto su noi stessi: se facciamo il nostro gioco, credo che tutto andrà bene”.

Inevitabile un passaggio sul duello con Rasmus Hojlund: “È forte, veloce, sa segnare e per questo dovrò stare sempre attento. Ma non dipende solo da me: è una questione di squadra. Difendiamo insieme e attacchiamo insieme”. Akanji ha chiarito come il lavoro collettivo sia la chiave, pur senza sottrarsi alla responsabilità individuale: “A livello personale devo essere pronto ai duelli, ma riguarda tutta la squadra”.

Infine, parole di grande soddisfazione per l’ambientamento in nerazzurro: “Mi sento a mio agio qui fin dal giorno in cui sono arrivato. Tutti mi hanno accolto bene”. E sulla sua duttilità tattica: “L’allenatore mi ha dato fiducia e mi sento a mio agio sia da centrale sia da esterno nella difesa a tre: non fa molta differenza per me”.