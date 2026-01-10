Valentín Carboni è passato al Racing Club di Avellaneda in prestito secco senza commissioni. Ulteriori dettagli dell'operazione emergono dal portale Racing de Alma, che riferisce che il club nerazzurro pagherà al Racing 200mila euro per ogni quattro partite consecutive giocate dal classe 2005. Inoltre, verrà pagata una somma ulteriore al club qualora Carboni venisse convocato nella nazionale argentina per il Mondiale del 2026.

Niccolò Anfosso
