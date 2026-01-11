Primo gol con l'Inter Primavera per Tommaso Della Mora, che commenta con soddisfazione la vittoria larga dei nerazzurrini sul Sassuolo coi cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInternews.it: "Sono assolutamente contento, ci ho provato tante volte e finalmente ho trovato questo gol che cercavo da tempo".

Sei un veterano del gruppo

"Cerco di aiutare i compagni più piccoli, magari con una parola in più per togliere loro la paura".

Siete ripartiti dopo il ko della scorsa partita.

"Assolutamente sì, siamo ripartiti bene dopo due prestazioni senza ottenere il risultato pieno. Siamo riusciti a vincere, continuiamo il nostro campionato".