Il duello tra Calhanoglu e Lobotka, i due 'cervelli' del centrocampo di Inter e Napoli, non sarà l'unico su cui puntare il mirino questa sera a San Siro. La Gazzetta dello Sport elenca le sfide chiave partendo da quello tra i due registi, senza dimenticare però quelli che andranno in scena nelle due aree di rigore: da una parte il colosso Akanji avrà il compito di controllare Hojlund, dall'altra Lautaro dovrà riuscire a superare la marcatura di Rrahmani. Attenzione anche alla fasce: in una andrà in scena la sfida tutto italiana tra Dimarco e Di Lorenzo.