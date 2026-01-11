Il rientro di Darmian slitta ancora, mentre Frattesi è recuperato e sarà a disposizione per il big match di questa sera contro il Napoli. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, precisando che sarà comunque Chivu a decidere oggi sulla convocazione del centrocampista. Con Josep Martinez sicuramente out, il terzetto dei portieri sarà invece composto da Taho e Calligaris alle spalle di Sommer. Gli altri assenti saranno i lungodegenti Di Gennaro, Dumfries e Palacios.

Per quanto riguarda la formazione si viaggia verso la conferma dell'undici migliore con i rientri dal 1' di Bastoni, Zielinski e Thuram, mentre le rotazioni maggiori dovrebbero arrivare mercoledì nel recupero contro il Lecce.