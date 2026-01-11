Questa sera, Danilo D'Ambrosio sarà tra gli spettatori che riempiranno il Meazza per l'attesissima sfida tra Inter e Napoli, big match della 20esima giornata di Serie A: "Sarò allo stadio, consapevole che non sarà una partita decisiva per il campionato, nemmeno se dovesse vincere l'Inter", ha raccontato l'ex difensore nerazzurro a Il Giornale.

"Mi aspetto una sfida bella e intensa, fra due squadre che giocheranno un calcio propositivo - aggiunge D'Ambro -. Mi aspetto duelli in tutte le zone del campo perché per ogni ruolo ci saranno coppie di giocatori importanti a sfidarsi. In Inter e Napoli, ogni reparto è di grande livello e sotto ogni punto di vista sono i migliori del campionato, insieme a quelli del Milan".