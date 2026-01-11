Alta tensione stasera a San Siro: va in scena Inter-Napoli, match carico di significati soprattutto dopo le vicende della gara di andata. Tanti gli incroci, tanti gli spunti dentro e fuori dal campo. Ma l'aspetto preminente restano quello dei tre punti, considerando la classifica che vede entrambe, come quasi sempre negli ultimi anni, in lizza per il tricolore.

QUI INTER – Chivu, dopo il turnover ragionato di Parma, rispolvera l'undici attualmente più brillante e affidabile. Dunque, rispetto alla partita del Tardini, tornano dall'inizio i vari Bastoni, Barella, Zielinski e Thuram. Si va verso la conferma di Akanji centrale di difesa con Bisseck braccetto di destra e Acerbi in panchina. A destra, manco a dirlo, spazio a Luis Henrique: Darmian non è stato convocato nonostante il rientro in gruppo. In mezzo, Zielinski preferito a Mkhitaryan e Sucic con Calhanoglu in regia. In attacco, infine, il tecnico romeno fa grande affidamento sulla Thu-La, sempre ricordando che in panchina sia Esposito che Bonny sono pronti a subentrare. Ai box Martinez per distorsione alla caviglia.

QUI NAPOLI – Ci sperava nel recupero di Neres, ma Conte dovrà fare a meno del brasiliano che non si è ristabilito dal problema alla caviglia sinistra. L'opzione più accreditata per sostituire l'ex Benfica è quella di avanzare Spinazzola a sinistra e spostare Elmas sul versante opposto. In tal caso, Olivera sarà l'esterno mancino di centrocampo, con Politano ancora a destra e Di Lorenzo braccetto. Recuperati Vergara e Beukema, Mazzocchi torna dalla squalifica. Restano indisponibili Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Ambrosino.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Calligaris, Taho, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Cinquegrano, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Diouf, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Darmian, Frattesi, Martinez.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobokta, McTominay, Olivera; Elmas, Spinazzola; Hojlund.

Panchina: Meret, Contini, Beukema, Buongiorno, Marianucci, Gutierrez, Mazzocchi, Vergara, Lang, Lucca.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Neres, Ambrosino, Gilmour.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Alassio e Colarossi.

Quarto ufficiale: Colombo.

Var: Di Bello.

Avar: Di Paolo.

