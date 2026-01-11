A San Siro scocca l'ora del big match tra Inter e Napoli, avversarie questa sera in una partita da vetta della classifica. Scelte praticamente fatte per Chivu che davanti a Sommer schiererà la linea a tre composta da Bisseck (in pole su Acerbi, che eventualmente andrebbe a ricoprire il ruolo di centrale), Akanji e Bastoni. A centrocampo l'ex Zielinski è in vantaggio su Mkhitaryan per una maglia accanto a Calhanoglu e Barella in mezzo al campo, sugli esterni conferme per Luis Henrique e Dimarco. In attacco si rivede la coppia Thuram-Lautaro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
Sezione: Focus / Data: Dom 11 gennaio 2026 alle 08:29
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
CdS - Tutto ok per Frattesi: Chivu decide oggi sulla convocazione. Per il rientro di Darmian c'è ancora da aspettare
Dodò-Inter non si farà: la Fiorentina chiude a qualsiasi scenario. Retroscena Al Hilal su De Vrij e Acerbi
Dall'Argentina - V. Carboni al Racing Avellaneda in prestito secco, ma ci sono alcune clausole: i dettagli
Capello: "Inter la più attrezzata in Serie A, un dato lo testimonia. La differenza con le altre c'è ma Allegri..."
