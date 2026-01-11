A San Siro scocca l'ora del big match tra Inter e Napoli, avversarie questa sera in una partita da vetta della classifica. Scelte praticamente fatte per Chivu che davanti a Sommer schiererà la linea a tre composta da Bisseck (in pole su Acerbi, che eventualmente andrebbe a ricoprire il ruolo di centrale), Akanji e Bastoni. A centrocampo l'ex Zielinski è in vantaggio su Mkhitaryan per una maglia accanto a Calhanoglu e Barella in mezzo al campo, sugli esterni conferme per Luis Henrique e Dimarco. In attacco si rivede la coppia Thuram-Lautaro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.