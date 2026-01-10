"La capriola più bella di sempre". Il profeta Hernanes non ha dubbi e ai microfoni di DAZN ha ricordato l'esultanza storica dopo il gol al 90esimo contro il Napoli nella sfida del 2014, siglato di testa sul cross del connazionale Dodò.

