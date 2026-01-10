Imperversa il mercato di gennaio ma i club cominciano anche a pensare a quel mercato 'parallelo' che riguarda i giocatori prossimi ad andare in scadenza di contratto, e che già da adesso possono accordarsi con altri club. Mercato degli svincolati che riguarda in particolare la Juventus e soprattutto Dusan Vlahovic che, secondo il quotidiano La Stampa, è corteggiato dal Milan che deve stringere per il rinnovo di Mike Maignan, ma ormai da mesi e seguito pure dall’Inter, i colpi a zero, si legge, d’altronde sono la specialità di Beppe Marotta.