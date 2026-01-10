Nicolò Frustalupi, ex allenatore della Primavera del Napoli (nonché storico vice di Mazzarri) ha parlato a Radio TuttoNapoli della sfida di domani sera a San Siro: "Inter-Napoli vale molto per entrambe le squadre. Sono tra le prime in classifica, insieme al Milan, e penso che saranno loro a giocarsi lo scudetto. È uno scontro diretto importante anche a livello mentale, ma il campionato è ancora lungo. Qualunque risultato esca, la corsa resterà aperta fino alla fine".