Tra le big, la Juventus è quella che giocherà per ultima in questa giornata di campionato sfidando la Cremonese. Semplice nota di calendario che non dà né vantaggi né svantaggi, secondo Luciano Spalletti: "Giocare di lunedì ci permette di vedere le altre partite - il ragionamento del tecnico bianconero -. Si vede che per nessuno è facile vincere, posso citare tante partite. E' un concetto che ti frega pensare che ci siano partite che puoi vincere più facilmente, poi ti frega anche il fatto che se fai bene 3-4 partite hai la strada spianata. Le insidie ci sono sempre, ora torneranno anche le competizioni europee, la Coppa Italia, si accavallano le fatiche. Il problema è ripetersi, non è mai facile. Siamo sempre noi a cercare la vittoria, non viene da sola. Ci sono fasi diverse in un campionato, meglio prendere in considerazione una partita per volta"