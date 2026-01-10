Nessun difensore in questa stagione ha preso parte a più gol nei cinque principali campionati europei rispetto a Federico Dimarco: l'esterno nerazzurro è a quota 8 (3 reti e 5 assist), esattamente come Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen.

Dimarco è anche il difensore che ha segnato più gol in Serie A a partire dal suo ritorno all'Inter nell'estate del 2021: il canterano nerazzurro ha segnato 18 reti, le stesse messe a segno dal suo compagno Denzel Dumfries e da Theo Hernandez.