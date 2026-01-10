Inter Campus ha preso parte al Forum Scientifico 'Security of Major Sporting Events', svoltosi a Rabat, in Marocco, dal 7 al 9 gennaio, un appuntamento di alto profilo dedicato al confronto tra istituzioni, autorità e mondo accademico sulle politiche e sulle procedure di sicurezza da adottare in occasione dei grandi eventi sportivi. Il forum è stato organizzato da UNOCT (United Nations Office of Counter-Terrorism) in collaborazione con l’Arab Naif University for Security Sciences, riunendo esperti e rappresentanti internazionali impegnati nella promozione di modelli di sicurezza sostenibili e inclusivi.
In questo contesto, Inter Campus ha avuto l’onore di presentare il proprio lavoro sul campo, portando una prospettiva complementare e innovativa al dibattito. Attraverso lo sport e il gioco del calcio, Inter Campus interpreta l’attività sportiva come un veicolo fondamentale per la prevenzione dell’estremismo e dei comportamenti violenti, nonché come uno strumento efficace per promuovere unità, tolleranza e dialogo tra comunità diverse. L’esperienza condivisa ha evidenziato come lo sport possa contribuire in modo concreto alla costruzione di società più inclusive, rafforzando la coesione sociale e affiancando le politiche di sicurezza tradizionali con un approccio educativo e preventivo.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
