Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del match di stasera tra la squadra di Chivu e la sua ex squadra, l'ex centrocampista del Napoli, Massimo Mauro ha detto: "Vedo l'Inter favorita perché, a parte l'assenza di Dumfries, Chivu può giocarsi lo scontro scudetto con praticamente tutti i suoi big. Il Napoli, invece, deve fare ancora i conti con molte assenze pesanti: da Lukaku a De Bruyne, da Anguissa a Neres. L'allenatore dell'Inter potrà sfruttare i cinque cambi al meglio, un'opportunità che Antonio Conte non avrà" ha premesso tenendo conto delle defezioni di Conte.

"L'Inter in questo momento gioca il miglior calcio d'attacco in Italia e quando resta concentrata novanta minuti è una delle migliori formazioni anche a livello europeo - ha continuato -. . Il Napoli, però, è la squadra che sa ripartire meglio. La chiave principale a San Siro sarà il ritmo: chi lo manterrà più alto per un tempo maggiore avrà più chance di portare a casa i tre punti. Nell'Inter punto su Thuram, sempre imprevedibile con la palla tra i piedi: può indirizzare la gara con una sua giocata. McTominay è l'uomo in più di Conte e può essere il risolutore del Napoli".