Il Milan vede le streghe, riesce ad evitare una sconfitta in pieno recupero, ma perde un'altra occasione e soprattutto altri due punti per strada facendosi imporre il pareggio per 1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Dopo un buon avvio del Milan, è la Fiorentina che prende le redini del gioco trovando al minuto 63 la rete del vantaggio grazie allo stacco vincente di Pietro Comuzzo che prende un piano a Davide Bartesaghi e lascia sul posto Mike Maignan. I padroni di casa reggono fino al 90esimo, quando Christopher Nkunku, appena entrato in campo, aggira la marcatura proprio di Comuzzo e trova di potenza la rete del pareggio rossonero.

Al quarto minuto di recupero, la Fiorentina ha una grandissima occasione per la vittoria con Marco Brescianini che spacca la traversa con un tiro da pochi metri. Un pari che serve a poco alla squadra di Massimiliano Allegri, che sale a quota 40 rimanendo a meno due dall'Inter, e che aggiunge se vogliamo ancora più pepe alla sfida di questa sera tra Inter e Napoli. La Fiorentina passa a quota 14.