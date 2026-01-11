"Mi immagino una gara stellare", ha detto Andrea Carnevale alla Gazzetta dello Sport, dove a proposito del match di stasera dice: "Sulla carta e visto il momento, dico 51% all'Inter, perché al Napoli mancano uomini troppo importanti. Aggiungiamo che l'Inter è forte ed ha un Lautaro che sta facendo la differenza, e sfide del genere le decidono i centravanti. Quindi, o lui o Hojlund" ha profetizzato.

"Mi sarebbe piaciuto, in questa sfida-scudetto, vedere il Napoli con quegli uomini che gli mancano, ma la squadra resta di assoluto valore e riuscirà a reagire" ha continuato prima di continuare a puntare sugli attaccanti: "A Lautaro bisogna ovviamente aggiungere Thuram, che con l'argentino si sposa alla perfezione. E se Hojlund torna quello della settimana scorsa, saremo al cospetto di una punta incontenibile. Conte ha le stimmate del vincente, si inventerà qualcosa come in questi mesi, in cui le prestazioni non sono mai mancate anche senza Lukaku, De Bruyne e gli altri. Ma alla vigilia non si può ignorare un aspetto: l'Inter è la squadra da battere, gioca con personalità. E, comunque, sarà una gara straordinaria, da giocare, da vedere. Forse, la partita dell'anno".