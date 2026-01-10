La Nazionale Under 19 inizierà il nuovo anno con un test match contro i pari età della Spagna, in programma mercoledì 14 gennaio (ore 14, diretta su Vivo Azzurro TV) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove gli Azzurrini si raduneranno domenica 11 gennaio in serata.

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di cinque classe 2008. Tra i giocatori chiamati in causa ci sono 4 profili nerazzurri.

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Pontedera);
Difensori: Cristian Cama (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Christian Comotto (Spezia), Alessandro Di Nunzio (Roma), Elia Plicco (Parma), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);
Attaccanti: Alex Castiello (Milan), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Liberali (Catanzaro), Antonio Stefano Merola (Juventus), Mattia Mosconi (Inter).

