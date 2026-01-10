Il dirigente Pierpaolo Marino, intervenuto su Sportitalia, ha commentato le prospettive del mercato di gennaio, analizzando soprattutto le big della Serie A: "Questo gennaio sarà decisivo come mai prima - ha spiegato-. Se la Juventus dovesse azzeccare un paio di acquisti, diventerebbe una squadra credibile anche per lo Scudetto. Il Milan, con gli innesti giusti, potrebbe avvicinarsi allo status che oggi ha l’Inter, mentre la Roma, se davvero dovesse prendere Raspadori e Zirkzee, aumenterebbe in modo esponenziale il proprio potenziale offensivo", le parole raccolte da Tuttojuve.com.