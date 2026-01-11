Dopo il ko casalingo incassato con l'Inter, il Parma riparte dal Lecce. Prima del fischio d'inizio del lunch match della domenica, Oliver Sorensen ha parlato a DAZN, dove il danese è tornato sulla sconfitta del Tardini: "Abbiamo perso la gara contro l'Inter, ma abbiamo buone sensazione. Abbiamo provato a tenere da parte quello che è successo contro i nerazzurri e cercheremo di attaccare di più. L'aggressività deve essere al centro di tutto, soprattutto in partite come queste".