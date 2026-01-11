È destinato a saltare lo stage che Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, avrebbe auspicato di poter effettuare in vista dei barrage di marzo che varranno un posto ai prossimi Mondiali 2026. Anche il Corriere della Sera conferma che l'idea è destinata a tramontare per via del calendario intasato che impedisce di trovare soluzioni praticabili per dare al commissario tecnico la possibilità di lavorare due giorni a Coverciano. La resa definitiva è arrivata quando è stato chiaro che la Lega Calcio non avrebbe rinunciato al posticipo del lunedì.

Nonostante il calendario intasato, però, Lega Serie A proverà almeno ad anticipare il maggior numero possibile di partite della trentesima giornata, in programma il 22 marzo, per consentire un raduno a Coverciano. Quel giorno è prevista Fiorentina-Inter, ma se i viola dovessero qualificarsi agli ottavi di Conference League, spostare la gara del Franchi anche solo al sabato diventerebbe impraticabile. Così Gattuso, alla vigilia della sfida con l’Irlanda del Nord, potrà contare appena su un paio di allenamenti con il gruppo al completo.