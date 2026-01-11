È destinato a saltare lo stage che Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, avrebbe auspicato di poter effettuare in vista dei barrage di marzo che varranno un posto ai prossimi Mondiali 2026. Anche il Corriere della Sera conferma che l'idea è destinata a tramontare per via del calendario intasato che impedisce di trovare soluzioni praticabili per dare al commissario tecnico la possibilità di lavorare due giorni a Coverciano. La resa definitiva è arrivata quando è stato chiaro che la Lega Calcio non avrebbe rinunciato al posticipo del lunedì.
Nonostante il calendario intasato, però, Lega Serie A proverà almeno ad anticipare il maggior numero possibile di partite della trentesima giornata, in programma il 22 marzo, per consentire un raduno a Coverciano. Quel giorno è prevista Fiorentina-Inter, ma se i viola dovessero qualificarsi agli ottavi di Conference League, spostare la gara del Franchi anche solo al sabato diventerebbe impraticabile. Così Gattuso, alla vigilia della sfida con l’Irlanda del Nord, potrà contare appena su un paio di allenamenti con il gruppo al completo.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:50 Milan, Allegri: "Niente calcoli per Inter-Napoli, pensiamo a noi. Mancano 36 punti per la Champions"
- 17:46 Inter-Napoli, la chiave di Zenga: "I partenopei in fase difensiva col 5-4-1, ecco cosa deve fare l'attacco"
- 17:35 Juve, Spalletti: "Strada spianata con tre-quattro vittorie? Non bisogna farsi fregare"
- 17:21 Carnevale: "Inter-Napoli sarà straordinaria, da giocare, da vedere. Forse, la partita dell'anno"
- 17:08 Il Milan stecca ancora: rossoneri fermati dalla Fiorentina sull'1-1, l'Inter può puntare la fuga solitaria
- 16:53 UFFICIALE - L'Al-Hilal ha fatto la sua scelta: sarà Pablo Marì il nuovo centrale di Inzaghi
- 16:38 Trevisani: "Inter-Napoli 1-0, la decide Calhanoglu. Scudetto? Nerazzurri favoriti, ma il campionato è lunghissimo"
- 16:24 Lecce, tre giocatori squalificati contro l'Inter. Di Francesco: "Ci vuole rabbia agonistica, ma Banda ingenuo"
- 16:10 videoDella Mora: "Finalmente il gol, sono contento. Siamo ripartiti bene dopo il ko col Lecce"
- 15:56 CorSera - Caos Nazionale: tramonta l'idea stage, si prova la via degli anticipi. Ma Fiorentina-Inter...
- 15:44 videoCarbone: "Abbiamo vinto 4-0 ma non è stata facile. Da Della Mora mi aspetto sempre delle partite così"
- 15:42 Nuovo stadio, emergono i primi spoiler: alcuni tifosi potranno vedere i giocatori nel tunnel
- 15:27 Primavera - Inter-Sassuolo, gli Up&Down: Della Mora finalmente a segno, bene anche Marello
- 15:12 Cosmi a sorpresa: "Bisseck e Rrahmani i giocatori decisivi di Inter-Napoli"
- 15:00 Primavera - L'Inter strapazza il Sassuolo: a Interello finisce 4-0 per la squadra di Carbone
- 14:57 D'Ambrosio: "Inter-Napoli, mi aspetto un calcio propositivo. Non sarà decisiva, anche se dovessero vincere i nerazzurri"
- 14:43 Inter-Napoli, stasera la sfida numero 160 in Serie A: i precedenti. Nerazzurri imbattuti nelle ultime 8 a San Siro
- 14:28 Lecce rimontato dal Parma: altro ko per Di Francesco. Che con l'Inter non avrà Banda, Ramadani e Gaspar
- 14:12 Footyheadlines - Inter, quarta maglia dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: le prime immagini
- 13:57 Moriero: "Inter in questo momento squadra più forte. Ma la strada per lo scudetto è lunga. E Conte..."
- 13:43 Mauro: "L'Inter ha il calcio d'attacco migliore. Stasera punto su Thuram da un lato e McTominay dall'altro"
- 13:27 Bianchi: "Inter-Napoli, macché partita scudetto. Sono 90' importanti, non già determinanti"
- 13:13 Ancora Berti: "Oggi per me Chivu è meglio di Conte e Inzaghi. Lautaro e Barella sono due extraterrestri"
- 12:59 Repubblica - Inter-Napoli, scontro direttissimo. Chivu ha una possibilità enorme e il silenzio di Conte è eloquente
- 12:44 Prandelli: "Inter-Napoli da 50 e 50. Chivu ha margini di crescita, non è mai banale e ha letture da allenatore"
- 12:30 Parma, Sorensen: "Abbiamo perso la gara contro l'Inter, ma abbiamo buone sensazione"
- 12:15 TS - Da Chivu l'ok all'operazione Cancelo: l'orizzonte non è cambiato. Frattesi e De Vrij possibili jolly
- 12:01 Corsera - Inter-Napoli, una grande notte per Chivu. Il tecnico nerazzurro è diverso da quello visto al Maradona
- 11:47 GdS - Bonucci a San Siro per Inter-Napoli, Gattuso in forse. E intanto lo stage della Nazionale sta per saltare
- 11:33 CdS - Luis Henrique alla decima gara di fila da titolare. Nuovo innesto a gennaio? C'è una sensazione
- 11:19 Boninsegna: "All'Inter anni indimenticabili, sono sempre stato interista. Lautaro? Con me l'avrei visto bene"
- 11:05 CdS - Temperature rigide, ma San Siro risponde presente: si viaggia verso il sold out, ma niente record di incasso
- 10:50 Bergomi: "Inter e Napoli forti e diverse, vedo equilibrio. I nerazzurri ti abbagliano sempre per come giocano"
- 10:36 Berti: "Conte nervoso, Chivu a livello comunicativo è un genio. Stasera mi aspetto un gol decisivo di Zielinski"
- 10:22 Materazzi: "Chivu, cambio di passo silenzioso. Inter forte, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio"
- 10:08 Calhanoglu: "Lotto per l'Inter e voglio dare sempre il 100%. Ruberei una qualità a Thuram e una a Bisseck"
- 09:54 GdS - Dai 'cervelli' Calhanoglu e Lobotka fino allo scontro tra difensori e attaccanti: i duelli di Inter-Napoli
- 09:40 Capello: "L'Inter è in un momento favorevole, Chivu può cambiare i giocatori e tenere sempre alto il livello"
- 09:26 Sacchi: "Napoli, l'assenza di Neres pesa. Vedo i nerazzurri leggermente favoriti, pochi attaccanti come Lautaro"
- 09:11 Qui Napoli - Neres assente, Conte sposta Di Lorenzo e Politano. In difesa Beukema è più avanti di Buongiorno
- 08:58 CdS - Chivu ha messo di nuovo Calhanoglu al centro del progetto dell'Inter: con il turco si parlerà di rinnovo
- 08:43 CdS - Tutto ok per Frattesi: Chivu decide oggi sulla convocazione. Per il rientro di Darmian c'è ancora da aspettare
- 08:29 GdS - Bisseck e Zielinski in vantaggio su Acerbi e Mkhitaryan: le scelte di Chivu contro il Napoli
- 08:15 Preview Inter-Napoli - Chivu si affida all'undici più brillante e affidabile
- 00:00 L'allenatore sul pallone
- 23:45 Frustalupi inquadra Inter-Napoli: "Importante a livello mentale, ma campionato ancora lungo"
- 23:31 Alfredo Bigatti, il 'Maradona del Polo': "L'Inter è molto bella da vedere. E adoro Lautaro"
- 23:17 Momento di forma, Inter al top nelle ultime cinque: dietro ai nerazzurri c'è la Juve di Spalletti
- 23:03 videoInter-Napoli, Hernanes ricorda l'esultanza dopo il 2-2: "La capriola più bella di sempre"
- 22:49 Sabatini inquadra il big match di San Siro: "Inter la più forte in Serie A, ma il Napoli ha risorse infinite"
- 22:35 Calhanoglu ritrova il Napoli, è la sua vittima preferita da nerazzurro: i numeri
- 22:20 Akanji a DAZN: "Mi sento a mio agio qui, Chivu mi ha dato fiducia. Domani vogliamo vincere"
- 22:05 Gol e assist, tra i difensori solo Grimaldo regge il passo di Dimarco in Europa: che numeri! E da quando è tornato all'Inter...
- 21:50 Sassuolo, Grosso esalta Muharemovic: "Ha picchi elevati, può diventare forte e lo farà"
- 21:36 Weekend speciale per i referenti regionali degli Inter Club: pranzo con Marotta e domani a San Siro
- 21:21 Sky - Inter-Napoli, da Sommer alla ThuLa: la probabile nerazzurra. Conte senza Neres e con un tridente insolito
- 21:06 Inter Campus al Forum Scientifico 'Security of Major Sporting Events' di Rabat
- 20:51 Lega Calcio Serie A, nuova assemblea convocata a Milano: data e ora dell'appuntamento
- 20:45 Pro Patria-Inter U23, le pagelle - La Gumina decide la gara, ottima prestazione di Cocchi
- 20:36 Marino consiglia il Milan: "Con gli acquisti giusti può avvicinarsi allo status dell'Inter"
- 20:30 Cinquegrano in conferenza: "Vorrei essere come Dumfries. L'esperienza in Prima Squadra vale tanto"
- 20:22 Italia U19, Bollini convoca 4 giocatori nerazzurri per la sfida di mercoledì prossimo con la Spagna
- 20:20 Vecchi in conferenza: "Fortunati ad avere La Gumina. Cocchi sta facendo passi da gigante"
- 20:08 Inter-Napoli, fischia Doveri: sarà il terzo precedente stagionale, il primo a San Siro
- 19:55 Koné e Soulé, la Roma liquida la pratica Sassuolo in 180 secondi: finisce 2-0. Gasp al secondo posto
- 19:40 Due volte La Gumina e l'Inter U23 torna a vincere: Pro Patria battuta 1-2, bella partita della squadra di Vecchi
- 19:39 Baggio: "Col VAR sarebbe andata meglio per me. Oggi Maradona farebbe cinque gol a partita"
- 19:25 Dal Canto: "Inter superiore al Napoli, Chivu ha la possibilità di ruotare bene la rosa"
- 19:11 Inter dominante fuori casa: è la squadra di Serie A che ha vinto più partite in trasferta. Meglio solo nel 2019/20
- 18:56 Dodò-Inter non si farà: la Fiorentina chiude a qualsiasi scenario. Retroscena Al Hilal su De Vrij e Acerbi