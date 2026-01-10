Attraverso un editoriale pubblicato su Cronache di Spogliatoio, lo storico dirigente Walter Sabatini ha commentato il momento delle big di Serie A, con la prospettiva sullo scontro diretto in programma domenica sera a San Siro: "L'Inter è la più forte, il Napoli ha risorse infinite. Dipenderà se riesce a recuperare 2-3 giocatori, Neres su tutti, che rende la squadra imprevedibile", il commento di Sabatini.