Appuntamento speciale per una delegazione di referenti regionali che, in rappresentanza degli Inter Club, sono stati invitati a vivere un’esperienza di due giorni a stretto contatto con il mondo nerazzurro. Il loro fine settimana si è aperto con un pranzo presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, alla presenza del Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e di alcuni rappresentanti del Top Management del Club. All'evento ha preso parte anche la legend nerazzurra Francesco Toldo. Nel corso del tempo trascorso insieme, il Presidente ha ribadito la centralità del progetto Inter Club, sottolineando la volontà dell’Inter di rafforzare costantemente il legame con i propri tifosi e le realtà territoriali che li rappresentano. Un messaggio che ha posto l’accento sull’importanza di un tifo sano, positivo e appassionato.
Nel pomeriggio le attività sono proseguite presso l’Inter HQ, dove i referenti regionali hanno partecipato ad un workshop che ha coinvolto diversi dipartimenti del Club, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti, progetti e linee guida per il futuro. L’esperienza si concluderà con la loro presenza allo stadio San Siro per assistere alla sfida Inter-Napoli.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 22:05 Gol e assist, tra i difensori solo Grimaldo regge il passo di Dimarco in Europa: che numeri! E da quando è tornato all'Inter...
- 21:50 Sassuolo, Grosso esalta Muharemovic: "Ha picchi elevati, può diventare forte e lo farà"
- 21:36 Weekend speciale per i referenti regionali degli Inter Club: pranzo con Marotta e domani a San Siro
- 21:21 Sky - Inter-Napoli, da Sommer alla ThuLa: la probabile nerazzurra. Conte senza Neres e con un tridente insolito
- 21:06 Inter Campus al Forum Scientifico 'Security of Major Sporting Events' di Rabat
- 20:51 Lega Calcio Serie A, nuova assemblea convocata a Milano: data e ora dell'appuntamento
- 20:45 Pro Patria-Inter U23, le pagelle: La Gumina decide la gara, ottima prestazione di Cocchi
- 20:36 Marino consiglia il Milan: "Con gli acquisti giusti può avvicinarsi allo status dell'Inter"
- 20:30 Cinquegrano in conferenza: "Vorrei essere come Dumfries. L'esperienza in Prima Squadra vale tanto"
- 20:22 Italia U19, Bollini convoca 4 giocatori nerazzurri per la sfida di mercoledì prossimo con la Spagna
- 20:20 Vecchi in conferenza: "Fortunati ad avere La Gumina. Cocchi sta facendo passi da gigante"
- 20:08 Inter-Napoli, fischia Doveri: sarà il terzo precedente stagionale, il primo a San Siro
- 19:55 Koné e Soulé, la Roma liquida la pratica Sassuolo in 180 secondi: finisce 2-0. Gasp al secondo posto
- 19:40 Due volte La Gumina e l'Inter U23 torna a vincere: Pro Patria battuta 1-2, bella partita della squadra di Vecchi
- 19:39 Baggio: "Col VAR sarebbe andata meglio per me. Oggi Maradona farebbe cinque gol a partita"
- 19:25 Dal Canto: "Inter superiore al Napoli, Chivu ha la possibilità di ruotare bene la rosa"
- 19:11 Inter dominante fuori casa: è la squadra di Serie A che ha vinto più partite in trasferta. Meglio solo nel 2019/20
- 18:56 Dodò-Inter non si farà: la Fiorentina chiude a qualsiasi scenario. Retroscena Al Hilal su De Vrij e Acerbi
- 18:43 Dall'Argentina - V. Carboni al Racing Avellaneda in prestito secco, ma ci sono alcune clausole: i dettagli
- 18:29 Breda: "Inter-Napoli possibilità per iniziare l'anno nel migliore dei modi. Nerazzurri solidi, ma con margini importanti"
- 18:15 Bologna, Italiano: "Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti. Ora dobbiamo andare forte di nuovo"
- 18:00 La Russa: "Scudetto, occhio al Milan anche perché ha c..o. Perché l'Inter non ha tenuto Politano?"
- 17:45 Colonia, Schenten: "Giocare contro l'Inter è speciale. Al RheinEnergieStadion sarà una festa"
- 17:31 Inter su Muharemovic, Carnevali frena: "Non se ne andrà a gennaio, lo terremo fino a fine stagione"
- 17:17 La sassata con il Como non si dimentica: Calhanoglu vince il premio eFootball Goal of the Month
- 17:04 Doppio pareggio tra Como-Bologna e Udinese-Pisa. Zaniolo salterà la sfida contro l'Inter per squalifica
- 16:49 Capello: "Inter la più attrezzata in Serie A, un dato lo testimonia. La differenza con le altre c'è ma Allegri..."
- 16:35 Argentina, Scaloni apre a Valentin Carboni: "È un bene che abbia deciso di tornare qui a giocare"
- 16:20 Carnevale: "Il mio Napoli deve stare attento a Lautaro. Conte si lamenta troppo? No, fa il suo"
- 16:06 Romano: "Akanji, la clausola di riscatto a favore dell'Inter c'è e sarà esercitata. Due i fattori collegati"
- 15:52 Qui Napoli - David Neres alza bandiera bianca: l'ex Benfica non sarà disponibile per l'Inter
- 15:39 Elogi e un 'mea culpa': il peggio sembra essere passato, ora Chivu si fida ciecamente di Luis Henrique
- 15:25 Milan, Allegri: "Inter-Napoli? Facciamo la corsa su noi stessi. Il VAR più di tanto non può fare"
- 15:10 La Russa: "Chivu è bravo e sta anche acquisendo esperienza. Più che dubbi, avevo delle curiosità..."
- 14:56 De Rossi: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori del Milan, da quella maglia ti aspetti altri comportamenti"
- 14:42 Felice D'Amico: "Esperienza fantastica coi grandi dell'Inter. Però non meritavo di andare via"
- 14:28 Chivu: "Vogliamo andare a +7, come il Napoli vorrà tornare a -1. Stimo molto Conte, mi tengo stretto Luis Henrique"
- 14:27 Marianella: "Inter-Napoli? I nerazzurri ci arrivano meglio, ma la squadra di Conte è lì e se la giocherà"
- 14:13 Lotito critico verso la classe arbitrale: "Questo sistema non regge più, non è più credibile"
- 14:00 Niente Como-Bologna per Holm: lo svedese idea dell'Inter fuori per sindrome influenzale
- 13:45 Altobelli: "Lautaro è il più forte di tutti, sta vivendo un momento d'oro. E domani sarà 1 fisso"
- 13:30 La Stampa - Marotta pronto a sfoderare un nuovo colpo a zero: l'Inter corteggia Vlahovic
- 13:17 SM - Frattesi si è allenato regolarmente: sarà a disposizione per il Napoli come Diouf e Darmian
- 13:03 Parma, Cuesta: "Con l'Inter abbiamo fatto il massimo ma dovevamo essere più aggressivi"
- 12:48 Da Spillo a Sacchi: ignari oracoli al contrario
- 12:34 Balotelli: "Inter nel mio cuore, se vincesse lo scudetto sarei felice. Chivu è tanta roba, un onore averci giocato"
- 12:20 Genoa, Vitinha: "Inter, Milan e Napoli sono tutte grandi squadre, non so dire qual è la più forte"
- 12:06 Foschi e l'amicizia con Marotta: "Ci siamo conosciuti oltre 40 anni fa. Si vedeva che Beppe avrebbe fatto strada"
- 11:52 Braglia: "Chivu bravissimo nella gestione del gruppo. E su Inter-Napoli credo che..."
- 11:38 L'analisi di Mandorlini: "Napoli è da Scudetto, ma l'Inter è altrettanto forte e diversa dal passato"
- 11:24 GdS - Inter-Napoli, sfida sui bilanci: i nerazzurri ricavano 3 volte di più ma le spese sorridono a DeLa
- 11:10 Benitez: "Chivu arriva meglio di Conte, l'Inter ha ribadito la sua potenza. Ma domani non si deciderà nulla, al massimo..."
- 10:55 La Repubblica - Inter-Napoli è anche Lautaro contro Hojlund: per l'argentino numero mostruosi nelle ultime stagioni
- 10:40 TS - Inter, Molina supera Palestra: è in pole per l'estate. Da non escludere due operazioni 'tampone' a gennaio
- 10:26 TS - Lautaro ritrova Conte: il salentino è stato il secondo allenatore più importante nella carriera del Toro
- 10:12 Matri si sbilancia su Inter-Napoli: "Penso alle assenze di Conte e mi immagino un dominio nerazzurro"
- 09:58 TS - Frattesi resta in uscita dall'Inter. Attenzione all'Al-Hilal di Inzaghi: possibile offerta per De Vrij o Acerbi
- 09:44 TS - Inter, formazione praticamente fatta. Rebus difesa: l'opzione Acerbi non può essere esclusa e priori
- 09:30 CdS - Hojlund contro quattro. Chivu recupera tutti, Dumfries escluso, e ha solo il comodo dell’abbondanza
- 09:15 GdS - Barella re degli assist all'Inter di questa era: meglio di Stankovic e al pari di Recoba
- 09:00 CdS - Zielinski, dal quasi addio alla titolarità dopo aver scalzato Mkhitaryan e Sucic. E domani a San Siro...
- 08:45 CdS - Pepo Martinez out con Napoli e Lecce. Un solo dubbio per Chivu: ballottaggio Bisseck-Acerbi
- 08:30 Pandev: "Inter-Napoli già fondamentale. Inzaghi si basava soltanto sui suoi giocatori, Chivu è diverso"
- 08:15 GdS - Col Napoli occasione per spezzare i tabù: Chivu ha deciso già l'11 da schierare. Un solo dubbio ma...
- 08:00 Parma-Inter, Akanji al comando. Podio anche per Dimarco e Bisseck
- 00:00 Vedi Napoli e poi scappa
- 23:55 Giudice Sportivo Lega Pro, entra in diffida Fiordilino. Terza ammonizione per Vecchi
- 23:50 L'ag. di Caprile: "Fa piacere sapere dell'interesse dell'Inter. Ai tempi del Bari lo seguivano loro e il Benfica"
- 23:42 Sky - Dal nuovo terzino destro alle pretendenti per Frattesi: l'Inter rimane in attesa
- 23:31 Paolillo: "Stimo enormemente Conte e Chivu. Domenica bella sfida anche in panchina"