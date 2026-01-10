Appuntamento speciale per una delegazione di referenti regionali che, in rappresentanza degli Inter Club, sono stati invitati a vivere un’esperienza di due giorni a stretto contatto con il mondo nerazzurro. Il loro fine settimana si è aperto con un pranzo presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, alla presenza del Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e di alcuni rappresentanti del Top Management del Club. All'evento ha preso parte anche la legend nerazzurra Francesco Toldo. Nel corso del tempo trascorso insieme, il Presidente ha ribadito la centralità del progetto Inter Club, sottolineando la volontà dell’Inter di rafforzare costantemente il legame con i propri tifosi e le realtà territoriali che li rappresentano. Un messaggio che ha posto l’accento sull’importanza di un tifo sano, positivo e appassionato.

Nel pomeriggio le attività sono proseguite presso l’Inter HQ, dove i referenti regionali hanno partecipato ad un workshop che ha coinvolto diversi dipartimenti del Club, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti, progetti e linee guida per il futuro. L’esperienza si concluderà con la loro presenza allo stadio San Siro per assistere alla sfida Inter-Napoli.