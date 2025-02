Prova non definitivamente superata, ma ci sono buone possibilità di riuscirvi. Dopo averlo monitorato a lungo quando giocava nel Salisburgo, secondo quanto risulta a FcInterNews.it l'Inter non ha smesso di seguire Oumar Solet, difensore francese ingaggiato a gennaio a parametro zero dall'Udinese. Un colpaccio da parte del club friulano, che si è mosso con i tempi giusti anticipando la concorrenza e già pregusta una preziosa plusvalenza.

In Viale della Liberazione il fascicolo sul nuovo difensore centrale è sempre aperto e i nomi abbondano. Solet, 192 centimetri di atletismo, sta superando brillantemente anche l'esame di italiano, nel senso che con la maglia bianconera ha dimostrato di sapersi adattare anche a un calcio più tattico rispetto a quelli francese e austriaco. Si pensi alla prestazione del Maradona contro il Napoili, grande personalità e concentrazione per oltre 90 minuti e al fatto che un osservatore nerazzurro domenica sarà al Bluenergy Stadium domenica per assistere a Udinese-Empoli e prendere altri appunti.

Per l'Inter potrebbe essere un'opzione interessante a costi contenuti rispetto ad altri pari ruolo finiti nel mirino, anche in virtù del contratto di breve durata firmato con i friulani, con scadenza 2027. Inoltre, essendo un classe 2000, rientra perfettamente nei parametri indicati dalla proprietà che mira a svecchiare la rosa e a renderla più futuribile. Prima di essere promosso definitivamente Solet dovrà confermare nel prosieguo della stagione di essere pronto per esibirsi a certi livelli, sicuramente nel fascicolo sopra citato c'è anche il suo nome.