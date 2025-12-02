"Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato e mi hanno permesso di vincere questo premio. E un grazie speciale come sempre ai miei compagni, perché senza di loro i premi individuali non arriverebbero". Così Lautaro Martinez ha ringraziato tutti sui social network dopo essere stato inserito nella Top 11 della stagione 2024/25 del campionato italiano all'interno del Gran Galà AIC.