"Negli anni sono migliorato col sinistro, poi sicuramente c’è la natura. Io però mi diverto tanto. Cerco sempre di guardare i movimenti dei miei compagni per metterli nella migliore condizione possibile". Così Federico Dimarco, parlando dal palco del Gran Galà del Calcio, dove è stato premiato come miglior difensore della top 11 della Serie A 2024-25 insieme Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni e Amir Rrahmani.

Sezione: News / Data: Mar 02 dicembre 2025 alle 11:30 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
