"Negli anni sono migliorato col sinistro, poi sicuramente c’è la natura. Io però mi diverto tanto. Cerco sempre di guardare i movimenti dei miei compagni per metterli nella migliore condizione possibile". Così Federico Dimarco, parlando dal palco del Gran Galà del Calcio, dove è stato premiato come miglior difensore della top 11 della Serie A 2024-25 insieme Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni e Amir Rrahmani.