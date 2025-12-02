Sempre a proposito di portiere, domani dovrebbe finalmente toccare a Josep Martinez, che non vede il campo da settembre (titolare con Sassuolo e Cagliari). Da accantonare un po' di polvere accumulata e le scorie per l'incidente nel quale ha perso la vita un 81enne disabile.

"Lo spagnolo è un tipo silenzioso per carattere e si è concentrato sulla sua professione, aspettando proprio questo momento - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Il tutto, mentre parallelamente procede l’indagine per omicidio stradale che pende sulla sua testa: al momento, sono in corso due consulenze tecniche richieste dalla pm di Como, Giulia Ometto. Da un lato prosegue il lavoro per l’autopsia, che avrebbe comunque già confermato come la morte dell’uomo non sia stata causata da un malore precedente, ma dall’impatto stesso con l’auto dello spagnolo; dall’altra parte la perizia cinematica che studia le tracce sul terreno e sui due veicoli coinvolti, il Suv e il quadriciclo elettrico della vittima. Quest’ultimo esame dovrà ricostruire definitivamente la dinamica dell’incidente e, soprattutto, stabilire la velocità di Martinez in una strada in cui il limite è 90 all’ora. In ogni caso, ci sono almeno due testimoni che hanno già confermato come il mezzo dell’anziano sbandasse, invadendo la corsia di marcia. I consulenti della procura si sono presi 90 giorni, comunque prorogabili: servirà ancora tempo, mentre è stata impugnata la multa per guida distratta notificata sul momento allo spagnolo".

