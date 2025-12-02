Nonostante il rilancio che avverrà domani sera contro il Venezia, secondo Tuttosport è difficile che possa essere Josep Martinez l'erede di Yann Sommer come titolare dell'Inter. Sta infatti tornando in auge un vecchio pallino di Piero Ausilio, ovvero Guglielmo Vicario, vice di Gianluigi Donnarumma in nazionale.

L'estremo difensore, oggi 29enne e che proprio per questo potrebbe non essere nelle grazie di Oaktree, potrebbe infatti tornare in Serie A. L'Inter aveva provato a prenderlo nell'estate 2023, ma alla fine aveva prevalso il Tottenham.