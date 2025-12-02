Arrivano conferme riguardo all'interesse dell'Inter per Branimir Mlačić. "E' un giovane diciottenne, difensore centrale dell'Hajduk Spalato, contratto in scadenza nel 2029 - afferma Matteo Moretto nell'ultimo video su Youtube -. Ha giocato una partita con l'U21 croata, in Croazia si è parlato di un interessamento dell'Inter e vi possiamo confermare che lo stanno seguendo. E' un profilo che il club sta monitorando con grande interesse"