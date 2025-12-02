Intervistato da Sky Sport, a margine del Gran Galà del Calcio, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato così della bagarre che si è accesa in testa alla classifica nelle prime tredici giornate del campionato: "Fare pronostici è difficilissimo, la bellezza del nostro campionato è l’incertezza. Abbiamo sette squadre in pochissimi punti, si preannuncia un torneo ancor più avvincente di quello dello scorso anno. Negli ultimi sei anni abbiamo avuto quattro vincitori diversi, quest'anno potrebbe essercene un quinto. E' la forza della Serie A, vuol dire che ci sono squadre che investono molto per crescere ogni anno".