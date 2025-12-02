Intervenuto negli studi di Pressing su Mediaset, Massimo Mauro analizza così il momento di Lautaro Martinez dopo la doppietta al Pisa: “I nuovi allenatori pensano che se faccio un movimento io e mi chiamo Lautaro o Esposito sia la stessa cosa. Non è così e ne sono convinto. Se uno diventa Lautaro è per le partite giocate, i gol segnati, il ruolo conquistato. Si guadagna la stima. Forse non è stato sempre il migliore nelle gare importantissime, ma il suo peso specifico resta enorme”.