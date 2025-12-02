Josep Martinez si appresta a disputare una nuova gara dal 1' in Coppa Itaiia, mercoledì sera contro il Venezia. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, toccherà allo spagnolo difendere i pali domani sera al Meazza, dopo la vicenda del 28 ottobre scorso riguardante l'incidente stradale in cui ha perso la vita un ottantunenne, sebbene ad oggi gli accertamenti abbiano escluso responsabilità del ragazzo.

Il giocatore, si legge, sembra sereno ad Appiano Gentile, ma sarà il campo a dire quanto lo sia. La partita di domani è quella giusta, in Coppa Italia e con uno stadio pronto ad abbracciarlo in un momento delicato. A Chivu servono risposte per capire se il giocatore può essere un secondo affidabile: finora, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente.