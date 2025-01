L'Inter Club di Lanciano, fra i più attivi e longevi d'Abruzzo, ha organizzato una festa, con Javier Zanetti come ospite speciale, in occasione del 50esimo anniversario della sua storia. Il vice presidente del club nerazzurro il prossimo 31 gennaio farà in visita prima alla sede del club di Lanciano, poi si sposterà in città e, infine, si recherà nel ristorante Ex "La Cascina" a San Vito Chietino.