Una grande festa per i soci dell'Inter club 'Sante Puteo' di Monopoli, in occasione del 35° anniversario dalla sua fondazione. Un traguardo storico per uno dei più longevi INTER CLUB della Puglia.

In 250 hanno aderito al pranzo sociale che il club ha voluto organizzare domenica 17 novembre, come raduno degli interisti tesserati, accompagnati dalle proprie famiglie e simpatizzanti neroazzurri.

La vivacità dei numerosi partecipanti è stata incontenibile ed ha contagiato tutti i presenti, anche il Coordinatore regionale degli Inter Club pugliesi Giovanni Pezzuto, trasformando i saloni della sala ricevimenti di Villa Imperiale in una tribuna da stadio dove non sono mancati i cori, gli abbracci e gli inni dedicati alla squadra del cuore.

La bellissima giornata è stata arricchita da una riffa, con i premi offerti da alcune ditte e aziende, impreziosita da numerosi gadget. Proprio i bambini sono stati protagonisti dell'estrazione dei numeri, in una giornata dove il filo conduttore è stata proprio la passione dell'Inter, in un interismo che ha accomunato anziani e piccini.

In consolle, il bravissimo dj Enzo Biundo accompagnato da Patrik che ha animato una festa allegra, divertente, trascorsa in modo sereno, all'insegna della convivialità e dell'aggregazione, senza dimenticare la passione per i colori nerazzurri e i sani valori che il bel calcio insegna.

Al taglio della torta, classico momento di chiusura arrivato a suggellare un evento riuscito e piacevole, è stata consegnata da parte del Direttivo, una targa commemorativa al Presidente del sodalizio nerazzurro Antonio Brescia, collante di questo grande gruppo, a testimonianza dell'amore e della riconoscenza nei suoi confronti. Antonio Brescia ha ringraziato, con il sorriso gentile e la pacatezza che lo contraddistingue, ma anche con un po' di emozione.