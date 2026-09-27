È arrivato il momento per i tifosi nerazzurri di scegliere il primo miglior gol della stagione con la prima votazione del Goal of the Month, che copre il periodo agosto-settembre. E che vede quattro candidati: Hakan Calhanoglu e Pio Esposito con le loro reti contro il Monza, Carlos Augusto per la staffilata vincente contro l'Udinese e l'Under 23 Matias Mancuso per la gemma nella gara contro il Crotone.

Sezione: Focus / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 15:16
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.